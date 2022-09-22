Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Казахстана в Лиге наций

Футбольная сборная Беларуси продолжила свою безвыигрышную серию из двенадцати матчей, проиграв команде Казахстана в отборочном раунде Лиги наций.

В ходе очередного матча отборочного раунда Лиги наций, который проходил при полном аншлаге на стадионе в Астане, сборная Беларуси проиграла национальной команде Казахстана со счетом 2:1, тем самым продолжив свою безвыигрышную серию из 12 матчей.

Победа обеспечила казахстанцам досрочное прохождение в более престижный дивизион "В". Беларусь сейчас находится на последнем месте в группе. По итогу матча Словакия - Азербайджан, который закончился со счетом 1:2, шансов у белорусов подняться выше уже нет.