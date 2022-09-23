Северная Корея утверждает, что не собирается продавать России оружие и никогда этого не делала

Северная Корея заявляет, что никогда не продавала России оружие или боеприпасы и не планирует делать этого в будущем.

СМИ цитируют неназванного северокорейского чиновника, который потребовал, чтобы США прекратили распространять слухи и очернять КНДР.

В заявлении сказано, что недавно «враждебные силы» стали распространять сведения об оружейных сделках между Северной Кореей и Россией, что является нарушением резолюции ООН.

Чиновник подчеркнул, что КНДР осуждает Соединенные Штаты за распространение слухов ради достижения своих военных и политических целей.

Данные о закупке Россией огромного количества ракет и артиллерийских снарядов в КНДР были обнародованы американской разведкой.

Представитель службы национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал журналистам, что четких признаков проведения такой сделки между Россией и Северной Кореей нет.

Сама Россия также опровергла эту информацию и потребовала от американской стороны доказательств.

Ранее Северная Корея предлагала направить на Донбасс своих рабочих, чтобы помочь в восстановлении региона.