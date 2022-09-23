Северная Корея утверждает, что не собирается продавать России оружие и никогда этого не делала
Северная Корея заявляет, что никогда не продавала России оружие или боеприпасы и не планирует делать этого в будущем.
СМИ цитируют неназванного северокорейского чиновника, который потребовал, чтобы США прекратили распространять слухи и очернять КНДР.
В заявлении сказано, что недавно «враждебные силы» стали распространять сведения об оружейных сделках между Северной Кореей и Россией, что является нарушением резолюции ООН.
Чиновник подчеркнул, что КНДР осуждает Соединенные Штаты за распространение слухов ради достижения своих военных и политических целей.
Данные о закупке Россией огромного количества ракет и артиллерийских снарядов в КНДР были обнародованы американской разведкой.
Представитель службы национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал журналистам, что четких признаков проведения такой сделки между Россией и Северной Кореей нет.
Сама Россия также опровергла эту информацию и потребовала от американской стороны доказательств.
Ранее Северная Корея предлагала направить на Донбасс своих рабочих, чтобы помочь в восстановлении региона.
Опубликовано: Светлана Репина
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