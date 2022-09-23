В США опасаются, что не смогут набрать нужное количество людей в Национальную гвардию

Генерал Дэн Хокансон заявил, что в этом году, скорее всего, не удастся набрать запланированных 9 тысяч человек в Национальную гвардию.

По его словам, не хватит около 3 тысяч человек, а рекрутеры постоянно говорят о сложностях с набором.

Хокансон отметил, что это беспрецедентная ситуация. Среди ее причин он назвал конкуренцию со стороны частных структур, университетов.

На данный момент всего 23% молодых людей 18-24 лет полностью подходят требованиям, которые применяются для отбора на службу.

Более того, в следующие два года численность вооруженных сил может еще больше сократится.

Дело в том, что порядка 14 000 гвардейцев могут быть уволены, поскольку они отказываются делать прививку от коронавируса. Но пока таких увольнений не было.

В Национальной гвардии ищут способы решения проблемы. Это может быть, например, предоставление медицинской страховки всем военнослужащим.

Обсуждается вопрос предоставления образовательных льгот, различных бонусов для рекрутеров, которые приводят новобранцев.