В Бразилии и во всем мире рекордно низкие запасы кофе

По информации Bloomberg, к следующему году в Бразилии могут оказаться самые низкие запасы кофе за много лет.

Ожидается, что к марту в стране будет всего 7 млн мешков зерен. Запасы арабики в мире находятся на самом низком уровне за 23 года.

Член совета директоров группы экспортеров Нельсон Карвальяйш говорит, что мировые запасы снизились настолько, что спрос не получится удовлетворить даже при хорошем урожае в Бразилии.

Ситуацию усугубляет постоянный рост спроса. Толька за этот сезон объемы потребления кофе в мире увеличились на 1,5%, в прошлом году – на 2%.

Негативное влияние на урожай в прошлом году оказали сильные морозы и лесные пожары. В этом году ситуация была не лучше.

В Бразилии прогнозируется продолжительная засуха засухи, в Колумбии – сильные дожди. Для других стран-производителей кофе – Гондураса, Гватемалы, Вьетнама, Никарагуа – прогнозы тоже не радужные.

В следующем году в Бразилии прогнозируется снижение объемов производства кофе на 11%.

Все это означает, что в условиях превышения спроса над предложением цены на кофе будут расти.