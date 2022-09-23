Порт Гамбурга не видит причин блокировать приобретение Китаем доли в контейнерном терминале

Hamburg Hafen und Logistik AG обратилась к правительству Германии с просьбой не блокировать покупку Китаем доли в контейнерном терминале.

Руководство порта поясняет, что эта сделка никак не угрожает национальной безопасности, зато она принесет порту инвестиции.

Компания Cosco Shippings Holding Co Ltd из Китая на днях сообщила, что ее заявка на покупку 35% акций в терминале Толлерот в порту Гамбурга отложена.

Это стало реакцией на заявление министра экономики Германии о том, что правительство модет запретить сделку.

Хабек объяснил такие меры опасениями по поводу китайских инвестиций в значимую инфраструктуру.

Представитель Hamburg Hafen в своем обращении подчеркнул, что для блокирования данной сделки нет никаких причин.

В Германии порты рассматриваются как критически важная инфраструктура, поэтому правительство имеет право контролировать или блокировать покупку более крупных пакетов акций неевропейскими компаниями.

Cosco и Hamburg Hafen опубликовали совместное заявление о том, что продолжат работу над сделкой. Срок выполнения обязательств сторон продлевается до конца года.