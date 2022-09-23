Премьер-министр Армении обсудил с госсекретарем США конфликт с Азербайджаном

Никол Пашинян обсудил с Энтони Блинкеном конфликт, который произошел между Арменией и Азербайджаном.

В пресс-службе кабинета министров Армении сообщили о встрече Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Пресс-служба сообщает, что премьер-министр коснулся темы широкомасштабной агрессии Азербайджана против Армении и поблагодарил Соединенные штаты за усилия, которые они прилагают для мирного урегулирования конфликта.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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