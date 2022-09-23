Модель Камила Морроне отвергла Леонардо Ди Каприо, чтобы не сидеть дома и не рожать детей

25-летняя манекенщица надеялась, что звезда Голливуда поможет и ей построить карьеру в американской киноиндустрии.

В конце августа СМИ написали о разрыве 47-летнего Леонардо Ди Каприо и 25-летней Камилы Морроне. А теперь стало известно, что это не актер бросил модель, а она сама ушла от него, сообщает КП.

Дело в том, что девушка мечтала о карьере в Голливуде, а ее избранник хотел создать семью и детей. Морроне с 16 лет хотела стать актрисой, но Лео даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь подруге. Девушка обиделась на своего бойфренда и решила, что будет пробиваться самостоятельно.

Но актер не грустит: как выяснили журналисты, он положил глаз на другую красотку – супермодель Джиджи Хадид.

"У Джиджи и Лео все очень серьезно. Они проводят время вместе, любят друг друга. У них все хорошо, они очень счастливы",- сообщил источник КП.

Джиджи 27 лет, у нее есть двухлетняя дочь Хай, которую она родила в отношениях с бывшим участником группы «One Direction» Зейном Маликом.

Хадид - одна из наиболее высокооплачиваемых моделей мира, девушка является лицом ряда линий Tom Ford и моделью Victoria’s Secret. Джиджи родилась в семье миллионера в Лос-Анджелесе. Ее младшая сестра Белла Хадид - тоже супермодель.