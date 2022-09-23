Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв в первый день референдума
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о громком взрыве в Мелитополе.
Утром 23 сентября глава совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что около 7 утра по московскому времени в Мелитополе прогремел одиночный взрыв. По сообщениям очевидцев, взрыв был объёмным, но его причины ещё устанавливаются.
Примечательно, что именно сегодня начался референдум о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса ДНР и ЛНР в состав России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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