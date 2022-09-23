Зрители в шоке: в Москве неожиданно сорвался спектакль с Екатериной Варнавой

Звезда приехала в театр, но на сцену не вышла. Зрители, которые пришли на популярное представление «Абсолютно нага», остались без зрелищ.

Экс-участница Comedy Woman Екатерина Варнава год назад стала примой московского кабаре-театра Crave, где выступала в шоу «Абсолютно нага» в главной роли, сообщает Вумен.ру.

Публика всегда принимала звезду на "Бис!". С неизменным успехом артистка выступала в течение всего года. Билеты на спектакли с ее участием раскупались заранее.

Публика собралась и 22 сентября. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, Варнава прибыла в театр за два часа до начала представления. Екатерина даже успела переодеться, по затем что-то произошло, и на сцену она не вышла.

Спектакль оперативно был заменен на другой - What woman want. «Абсолютна нага» также исчезла из афиши театра и на сентябрь-октябрь.

Мало того - Варнава после этого удалила свой аккаунт в соцсетях, однако через час восстановила. Поклонники теряются в загадках - что случилось со звездой? И надеются на официальный комментарий.