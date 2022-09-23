Из-за эмбарго на поставки из России поляки перед отопительным сезоном отчаянно ищут уголь в Чехии и Словакии

Бешеные цены на уголь в Польше и тот факт, что его трудно достать, привели к тому, что многие поляки начали искать это топливо за ​​пределами Польши, сообщает Onet.pl.

Именно поэтому многие стали звонить и приезжать на топливные склады в Чехии и Словакии. Оказывается, однако, что в последней стране купить уголь не так-то просто.

Чешские журналисты сообщают, что поляки штурмуют склады топлива под Остравой. Польские покупатели покупают по несколько десятков тонн угля в день. Его цена 1,1 тыс. злотых за тонну (230 евро). Однако неизвестно, каменный это уголь или лигнит.

На топливных складах, расположенных ближе к польской границе, продается только бурый уголь. Он запрещен в Польше, но есть поляки, которые его покупают и потом провозят контрабандой через границу.

Несколько дней назад на страницах чешских интернет-порталов появились отчеты владельцев топливных складов из приграничных с Польшей районов.

"В прошлую пятницу у нас было 30 тонн угля, в понедельник днем ​​у нас не было ничего. В Польше тонна стоит 20 тысяч. крон (3,8 тыс. злотых), в Чехии платят около 5,5 тыс. злотых. крон за тонну (1,1 тыс. злотых). Так что уголь идет практически регулярно, а звонки от поляков к нам приходят с утра до вечера. Некоторые преодолевают даже 400 км, идя к нам за более дешевым сырьем", - сказал в интервью журналистам чешского портала seznamsprawy.cz Якуб Гануш, сотрудник угольного склада в Олван Наход.

Однако стоит добавить, что по этим ценам можно купить только бурый уголь. Он уступает по качеству каменному и менее калорийный. Чтобы получить такое же количество тепла, его нужно сжечь гораздо больше. Каменный уголь в Чехии также трудно достать, и его цена аналогична цене в Польше.