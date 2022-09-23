«Яндекс» приступил к строительству своего самого мощного центра в России

Холдинг «Яндекс» начал возведение своего самого мощного дата-центра в Калуге.

В структуре холдинга «Яндекс» в скором времени появится уже четвертый по счету дата-центр для удовлетворения спроса на облачные услуги. Новый объект уже возводится на территории индустриального парка «Грабцево» в Калуге.

Общая проектная мощность площадки составит 63 МВт. Это более чем в полтора раза больше, чем в уже существующем дата-центре холдинга. Открытие запланировано на 2023 год. Планируется расположить 3800 сервисных стоек. 

В «Яндекс» пояснили, что новый дата-центр позволит распределить нагрузку и обеспечит отказоустойчивость приложение клиентов и сократить до минимума вероятность потери данных.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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