23 сентября экономист Джеймс Рикардс написал статью для издания The Daily Reckoning, где сообщил, что антироссийские санкции Вашингтона стали причиной краха доллара.

В пятницу газета The Daily Reckoning опубликовала интервью с американским экономистом Джеймсом Рикардсом, который утверждает, что доллар терпит крах и постепенно вытесняется с мировых рынков из-за решения Соединённых Штатов ввести санкции против России.

По словам Рикардса, после того, как США отключили некоторые российские банки от платёжной системы SWIFT Россия и Китай начали работать над созданием новой валютной системы оплаты услуг и поставок ресурсов, полностью исключив из неё участие американского государства и его партнёров.