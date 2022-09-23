Daily Reckoning: доллар исчезает с мировых рынков из-за санкций США против РФ
23 сентября экономист Джеймс Рикардс написал статью для издания The Daily Reckoning, где сообщил, что антироссийские санкции Вашингтона стали причиной краха доллара.
В пятницу газета The Daily Reckoning опубликовала интервью с американским экономистом Джеймсом Рикардсом, который утверждает, что доллар терпит крах и постепенно вытесняется с мировых рынков из-за решения Соединённых Штатов ввести санкции против России.
По словам Рикардса, после того, как США отключили некоторые российские банки от платёжной системы SWIFT Россия и Китай начали работать над созданием новой валютной системы оплаты услуг и поставок ресурсов, полностью исключив из неё участие американского государства и его партнёров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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