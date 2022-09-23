Премьер Эстонии Каллас призвала жителей страны готовиться к проблемам с электричеством

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что жители страны должны быть готовы к возможным проблемам с электроснабжением в случаи отключения Россией от собственной энергосистемы.

Кая Каллас отметила, что правительство на протяжении нескольких лет разрабатывает конкретные меры на случай проблем с электричеством в Эстонии. Тем не менее, временные проблемы с электроснабжением некоторых регионов страны могут возникнуть.

Премьер-министр Эстонии призвала быть «разумно готовым всем» к отключению от электричеству. Речь идет не только о домах обычных граждан, но и государственных учреждениях, а также больших частных компаний. Каллас призвала граждан Эстонии подумать над тем, как справиться с возможным отключением электроснабжения.

Ранее глава Христианско-демократической партии ФРГ Фридрих Мерц предрек коллапс в экономике Германии в начале 2023 года. По его словам, коллапс неизбежен на фоне отказа от ядерной энергетики и усиления энергетического кризиса из-за напряженных отношений с Россией.

Мерц также призвал немцев готовиться к перебоям с энергоснабжением, в частности — домохозяйства и предприятия страны. При этом центральное правительство ФРГ обещает гражданам с этим справиться в короткие сроки и найти альтернативные пути получения энергоресурсов.