В Узбекистане приостановили обслуживание российских карт «Мир»

С 23 сентября узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard сообщил, что на территории страны временно приостановлено обслуживание российских карт «Мир» по техническим причинам.

Процессинговый центр не сообщает даты возобновления обслуживания карт «Мир», однако уведомляет всех держателей о том, что проведение операций будет недоступно из-за «проведения необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard».

В сообщении уточняется, что кобейджиговые карты Uzcard платежной системы «Мир» на территории Узбекистана продолжают работу в штатном режиме. Ранее, 21 сентября, в пресс-службе процессингового центра заверяли, что российские карты на территории страны будут работать в штатном режиме.

В середине сентября Министерство финансов США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами Российской Федерации.

На фоне сообщений американского финансового ведомства, с 19 сентября от обслуживания карт российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.