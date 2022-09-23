Шоу Голос планируют убрать с экранов, заменив его на программу Фантастика
Песенное сотязание "Голос" могут убрать из сетки вещания. Вместо него планируется запустить в эфир шоу "Фантастика", вести которое будет Вадим Галыгин.
Музыкальную передачу "Голос" могут убрать из сетки вещания главного телевизионного канала страны, а вместо него планируют показывать телепроект под названием "Фантастика", в качестве ведущего которого выступит известный российский шоумен Вадим Галыгин.
Первый канал изменил показ многих передач на фоне сложной ситуации в мире. Изменения могут затронуть и популярное песенное шоу "Голос". Такой информацией делится "kp.ru".
Ведущей "Голос 60+" является Лариса Гузеева, которая ранее вела программу "Давай поженимся". Руководство телеканала может совсем закрыть основную часть программы, заменив ее шоу Галыгина "Фантастика".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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