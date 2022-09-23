Эрдоган поручил министрам Турции создать альтернативу карте «Мир»

Тайип Эрдоган утверждает, что турецкое правительство должно поспособствовать появлению альтернативы российской карте "Мир" после того, как она перестала работать в Турции.

Днём 23 сентября президент Турции Тайип Эрдоган провёл рабочее совещание с Кабинетом министров страны, подняв вопрос о прекращении работы карт на российской платёжной системе "Мир" внутри турецкого государства. По словам Эрдогана, министры Турции должны действовать в чёткой координации с Москвой и создать некую альтернативу картам "Мир" для российских туристов.

Накануне стало известно, что российские карты "Мир" теперь не принимают на территории Турции, Вьетнама, Казахстана и Узбекистана, который сегодня на временной основе также запретил работу российских карт в своём государстве.