Первый компьютер мира созданный Чарльзом Бэббиджем в первой половине XIX века
В начале XIX века Англии требовалось огромное количество счетчиков и много математиков для проведения арифметических вычислений на потребу быстро растущей промышленности, Адмиралтейства и морских компаний.
К 1812 году Чарльз Бэббидж был одним из таких математиков занятых скучным вычислительным трудом. И человек решил сделать машину, которая будет проводить арифметические действия вместо математиков.
Прошло 10 лет, и Чарльз Бэббидж представил идею создания вычислительной машины членам Королевского Астрономического общества. Коллеги признали возможность создания агрегата, казна выделила Бэббиджу деньги.
До конца воплотить свой замысел в металле (с паровым приводом, устройством ввода на перфолентах и принтером) Бэббиджу так и не удалось, поскольку отшлифовать тысячи шестерен механического компьютера промышленность 19 века просто не могла.
Но и то, что удалось создать, поражало современников точностью вычислений. Вот только изобретение ни Адмиралтейство, ни торговые компании не заинтересовало.
Опубликовано: Staalker
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