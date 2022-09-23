Дачные эксперты рассказали, как сделать глинистую почву плодородной

Проблему легко исправить, и при правильном уходе собирать и с такого участка отличные урожаи, добавив туда немного гипса.

Многие опасаются приобретать дачные участки, которые стоят на глинистой почве. И напрасно: если место нравится, отказываться по этой причине не стоит. Проблему легко исправить, и при правильном уходе собирать и с такого участка отличные урожаи.

Как это сделать? Воспользоваться гипсом. Подойдет для таких целей обычный гипс из магазина.

Если есть возможность заполучить фосфорный гипс, который коммунальные службы используют для восстановления земли после использования солевых реагентов в гололед после гололёда, еше лучше.

Для внесения в грунт надо взять 200 гр. гипсового порошка на 1 кв.м, разбросать его во время перекопки. Такие работы обычно проводят весной или осенью.

Единственное, что надо помнить: этот метод закисляет грунт. Потому лучше использовать смесь гипса с "доломиткой", взяв их в равных пропорциях.

Можно добавить гипс в компост (по 200 гр. на 40 л). При внесении этого компоста гипсовать почву больше не придётся.