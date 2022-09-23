Была ли княжна Тараканова внебрачной дочерью императрицы Елизаветы Петровны и внучкою Петра I
Правление Елизаветы Петровны сопровождалось многочисленными сплетнями о ее отношениях с графом Алексеем Разумовским, ходили слухи и о тайном венчании, и о совместных детях.
В 1772 году в столице Франции объявилась привлекательная девица, которая представлялась в качестве княжны Владимирской. Но особо доверенным лицам эта особа сообщала, что она княжна Тараканова и является дочкой помершей русской императрицы Елизаветы Петровны.
В качестве доказательства девица предъявляла тестамент покойной властительницы, который гласил, что именно княжне Таракановой завещано править Россией. Молодой особе удалось поднять шумиху, найти себе именитых покровителей, в том числе и среди Радзивиллов.
Незаконно сидевшая на российском престоле мужеубийца немка Екатерина II Алексею Орлову доставить самозванку в Питер, что тот и провернул с присущей графу хитростью
На допросах княжна Тараканова продолжала именовать себя дочерью царицы, но следователи пришли к выводу, что она точно самозванка. Свою кончину от чахотки авантюристка встретила в петропавловской крепости.
Опубликовано: Staalker
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