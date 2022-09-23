Роза Сябитова дала советы женщинам, как удерживать мужей

Известная телесваха ратует за оптимальное сочетание современного опыта и многовековой мудрости.

60-летняя телесваха Роза Сябитова имеет большой опыт наблюдений за отношениями. Она ратует за сочетание современного опыта и многовековой мудрости. В личном блоге звезда дала свои советы, что нужно делать, чтобы удержать мужа, сообщает Вокруг ТВ.

Сябитова напомнила, что женщины издавна пользовались возможными методами сохранения любви супруга. «В давние времена любящая жена заботилась, чтобы муж ее любил и сохранял верность. Это достигалось разными способами: от чародейских (травки, обряды) до сытных ужинов, после которых супруг предпочитал гулянкам и вечеринкам постель с женой», — отметила телесваха.

Роза Раифовна также считает правильным стремление быть красивой для избранника.

Кроме того, сваха отметила, что молодая женщина после замужества на 100% становилась частью семьи мужа. Она подчеркнула, что жены раньше никогда не рассказывали родителям о проблемах в семье.

«Жаловаться отцу и матери ей и в голову не приходило, потому что из родительского дома она ушла, будто умерла, и заново родилась уже в новой семье», — поделилась знаниями сваха.