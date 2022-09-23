Сын главы Крыма Аксенова мобилизован и отправится на спецоперацию
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что его сын был мобилизован в соответствии с указом Владимира Путина.
23 сентября глава крымского правительства Сергей Аксенов публично заявил, что его сын был призван в армию в рамках частичной мобилизации по приказу Владимира Путина и уже сегодня утром отбыл в воинскую часть, откуда отправится в зону проведения спецоперации на Донбасс или в Украину.
В тот же день лидер партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что четыре российских депутата включая Виталия Милонова хотят принять участие в спецоперации, а сам Милонов уже находится на Донбассе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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