Турция представила новый истребитель пятого поколения «Turkish Fighter»

Оборонный концерн Турции TUSAŞ представил новый самолёт-истребитель "Turkish Fighter".

23 сентября турецкая оборонная компания TUSAŞ представила макет нового истребителя пятого поколения, который получил наименование "Turkish Fighter". Ожидается, что уже в 2023 году произойдёт первая выкатка данного истребителя на взлётную полосу, где аппарат первично протестируют.

Уже в 2025 году компания TUSAŞ планирует провести лётные испытания истребителя, а в 2029 году в соответствии с намеченным планом "Turkish Fighter" поступит на службу в ВС Турции.