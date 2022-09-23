Турция представила новый истребитель пятого поколения «Turkish Fighter»
Оборонный концерн Турции TUSAŞ представил новый самолёт-истребитель "Turkish Fighter".
23 сентября турецкая оборонная компания TUSAŞ представила макет нового истребителя пятого поколения, который получил наименование "Turkish Fighter". Ожидается, что уже в 2023 году произойдёт первая выкатка данного истребителя на взлётную полосу, где аппарат первично протестируют.
Уже в 2025 году компания TUSAŞ планирует провести лётные испытания истребителя, а в 2029 году в соответствии с намеченным планом "Turkish Fighter" поступит на службу в ВС Турции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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