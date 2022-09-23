Дочь Серова Мишель покинула Россию вместе со своими детьми

Наследницу известного российского певца Александра Серова Мишель в обществе своих детей заметили в аэропорту Турции.

Дочь российского певца Александра Серова Мишель уехала из РФ. Женщину и её наследников заметили в одном из аэропортов Турции.

Женщина объяснила свой отъезд из родного государства. Она утверждает, что эмигрировать из России не намерена. Её семейство наконец отправилось в запланированный отпуск.

Звёздная наследница объяснила ситуацию в интервью PROZVEZD: "Первый раз с детьми полетели в путешествие. Самое интересное, что дети у меня спокойно перенесли перелет. Но суть в том, что у нас - куча вещей".

Отметим, то дети у Мишель совсем маленькие. Дочь Мия родилась в сентябре 2020 года. А сын Макар и вовсе появился на свет в феврале 2022 года.