Дочь Серова Мишель покинула Россию вместе со своими детьми
Наследницу известного российского певца Александра Серова Мишель в обществе своих детей заметили в аэропорту Турции.
Дочь российского певца Александра Серова Мишель уехала из РФ. Женщину и её наследников заметили в одном из аэропортов Турции.
Женщина объяснила свой отъезд из родного государства. Она утверждает, что эмигрировать из России не намерена. Её семейство наконец отправилось в запланированный отпуск.
Звёздная наследница объяснила ситуацию в интервью PROZVEZD: "Первый раз с детьми полетели в путешествие. Самое интересное, что дети у меня спокойно перенесли перелет. Но суть в том, что у нас - куча вещей".
Отметим, то дети у Мишель совсем маленькие. Дочь Мия родилась в сентябре 2020 года. А сын Макар и вовсе появился на свет в феврале 2022 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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