Авторитетное издание Military Watch сообщает, что в странах Североатлантического альянса НАТО иссякают запасы танков Т-72, которые они передавали Украине.

Теперь Украина получит от стран НАТО словенские танки M-55S, построенные на базе устаревших советских Т-55А. Причиной поставок устаревших танков стало то, что на складах стран Североатлантического альянса фактически не осталось модифицированных (и законсервированных) танков Т-72.

Источники Military Watch сообщают, что Словения и Германия уже договорились о передаче Украине таков M-55S, только вот когда эта передача произойдет неизвестно. Кроме того, Германия по прежнему отказывается поставлять собственные танки Leopard, пока США не примут решение передать Украине M1 Abrams.

Словении обещают компенсировать передачу танков M-55S украинской стороне, новыми немецкими военными грузовыми машинами и бронетранспортерами. По неподтвержденным данным, Украины может получить до 30 танков M-55S как в модифицированной версии с нарезным оружием калибра 105 мм, так и их законсервированных предшественников.

В середине лета российские аналитики сообщали, что переданные Украине танки PT-91 Twardy из Польши, также были построены на основе советских танков Т-72 «Урал», при этом собирались по официальной лицензии. То есть, фактически польские танки в Украине — это советские танки уральского производства.