Тайип Эрдоган утверждает, что украинский политик Виктор Медведчук, который был освобождён из плена ВСУ в результате обмена, отправился на территорию РФ.

Днём 23 сентября турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что в результате обмена между Москвой и Киевом Виктор Медведчук смог снова попасть на территорию России. По словам Эрдогана, сразу после освобождения он находился в Турции.

Примечательно, что на территории Турции также находятся командиры запрещённого в России украинского нацбатальона "Азов", которые были освобождены Москвой в результате переговоров.