Аугусто Пиночет пришел к власти в 1973 году, предав хорошего человека

В 1973 году, предав хорошего человека - президента Чили Сальвадора Альенде. На тот момент Аугусто было уже 60 лет.

На многих фотографиях мы видим его в темных очках, как он сам сказал по этому поводу:

"Ложь раскрывается во взгляде, и так как я много раз лгал – я всегда носил темные очки".

К власти он пришел при помощи спецслужб США.

Пиночет был ярым антикоммунистом, поэтому после начала его правления он разорвал все связи с СССР.

Одно из его высказываний:

"Секрет хорошей жизни в стране прост: кропотливый труд, соблюдение закона и никакого коммунизма".

11 сентября 1973 года в Чили произошёл государственный переворот. Первыми погибли сторонники Альенде в армии и на флоте — их выявили заранее, чтобы ликвидировать в самом начале. Затем армейские подразделения приступили к захвату правительственных зданий.

«Демократию необходимо время от времени купать в крови, чтобы она оставалась демократией», — так говорил Аугусто Пиночет, ставший лидером военной хунты после свержения Сальвадора Альенде.

Премьер-министру Зимбабве Роберту Мугабе уже 87 лет, из них три десятилетия он крепко держит в своих руках власть в стране. За это время безработица достигла 85%, а кроме того Зимбабве уже несколько лет подряд называют мировым рекордсменом по инфляции.

Но, похоже, сквозь дизайнерские очки Мугабе видит совсем иную реальность. В этой реальности народ Зимбабве сыт и счастлив, в связи с чем лидер государства не собирается ничего менять, а тем более — уходить в отставку.

Кстати, очками его регулярно одаривает супруга Грейс Маруфу, которую на родине прозвали Gucci Grace, поскольку первая леди всегда питала слабость к брендам и шопингу. Мужу она покупает очки одной из своих любимых марок — Gucci.