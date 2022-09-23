Аугусто Пиночет пришел к власти в 1973 году, предав хорошего человека
В 1973 году, предав хорошего человека - президента Чили Сальвадора Альенде. На тот момент Аугусто было уже 60 лет.
На многих фотографиях мы видим его в темных очках, как он сам сказал по этому поводу:
"Ложь раскрывается во взгляде, и так как я много раз лгал – я всегда носил темные очки".
К власти он пришел при помощи спецслужб США.
Пиночет был ярым антикоммунистом, поэтому после начала его правления он разорвал все связи с СССР.
Одно из его высказываний:
"Секрет хорошей жизни в стране прост: кропотливый труд, соблюдение закона и никакого коммунизма".
11 сентября 1973 года в Чили произошёл государственный переворот. Первыми погибли сторонники Альенде в армии и на флоте — их выявили заранее, чтобы ликвидировать в самом начале. Затем армейские подразделения приступили к захвату правительственных зданий.
«Демократию необходимо время от времени купать в крови, чтобы она оставалась демократией», — так говорил Аугусто Пиночет, ставший лидером военной хунты после свержения Сальвадора Альенде.
Премьер-министру Зимбабве Роберту Мугабе уже 87 лет, из них три десятилетия он крепко держит в своих руках власть в стране. За это время безработица достигла 85%, а кроме того Зимбабве уже несколько лет подряд называют мировым рекордсменом по инфляции.
Но, похоже, сквозь дизайнерские очки Мугабе видит совсем иную реальность. В этой реальности народ Зимбабве сыт и счастлив, в связи с чем лидер государства не собирается ничего менять, а тем более — уходить в отставку.
Кстати, очками его регулярно одаривает супруга Грейс Маруфу, которую на родине прозвали Gucci Grace, поскольку первая леди всегда питала слабость к брендам и шопингу. Мужу она покупает очки одной из своих любимых марок — Gucci.
Опубликовано: Антон Райт
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