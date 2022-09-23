44-летняя Орлова сообщила, что ждёт ребёнка
Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась радостной новостью с поклонниками. Знаменитость находится в интересном положении.
Известная исполнительница и ведущая Ольга Орлова беременна.
Знаменитость поспешила поделиться радостной новостью со своими фанатами на странице в соцсети.
Артистка давно мечтала о материнстве.
В своём блоге Ольга написала: "Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!"
Поклонники осыпали звезду сцены и экрана поздравлениями с важным событием.
27 сентября 2021 года певица вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен по имени Валерий, который старше Орловой на 10 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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