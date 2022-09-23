Бабкина показала роскошный дом, расположенный на Рублёвке
Особняк на Рублёвке принадлежит семье Надежды Бабкиной. Строил и обустраивал жилище сын артистки. Сама певица бывает здесь редко, но приезжая сюда, чувствует себя как дома.
Исполнительница народных песен Надежда Бабкина решила поведать о шикарном доме, который находится на Рублёвке.
Особняк находится во владении её семейства. Бабкина редко здесь обитает, так как живёт в столичной квартире. Артистка утверждает, что когда приезжает сюда, то чувствует себя как дома.
Teleprogramma передаёт слова певицы: "Из кухни можно выйти прямо на большую веранду, где летом часто бывает много людей. Имеется детская - ребятишкам здесь комфортно, есть чем заняться. Лепят, рисуют, дурачатся. Игрушки, подушки…"
Руководил постройкой шикарного жилища сын Бабкиной Данила. Также мужчина занимался его обустройством.
Артистка убеждена, что сын отлично справился с поставленными задачами.
Звезда сцены похвасталась, что дом просто огромный, все предметы мебели в котором выполнена на заказ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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