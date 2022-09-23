Семен Слепаков из Израиля непрозрачно намекнул, что может вернуться в Москву
Но, к разочарованию фанатов, этого не случилось, но юморист иногда радует их редкими постами в соцсетях.
Экс-резидент Comedy Club Семён Слепаков еще в марте нынешнего года уехал из России в Израиль. По слухам, в Россию юморист возвращаться не намерен.
В сети давно муссируется информация, что шоумен «тайно» сбежал, чтобы тихо отсидеться за границей.
Когда журналисты активировали эту не очень приятную для юмориста тему, Слепаков моментально отозвался. В своем блоге он написал:
«Тут пишут, что Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда покидал Россию, я же делал это явно, с объяснениями, всем пояснял цель поездки. Всегда предупреждал… Так вот, уведомляю, что я скоро покину заграницу. Так же тайно, не поясняя цель отъезда. И если вдруг увидите меня в Москве, то не падайте в обморок от удивления».
Однако в российскую столицу артист не вернулся. Более того, Семён практически исчез из соцсетей, став очень редким гостем в своем личном блоге. Тем не менее, время от времени Слепаков пишет стихи на злобу дня - крайне неоднозначных по содержанию и низкой художественный ценности.
Но фанаты и подписчики юмориста рады и его редким появлениям в сети. Некоторые даже отмечают глубину его произведений и удивляются, как ему удается рифмовать слова. Оказывается, для кого-то это такой большой труд, что просто сродни трудовому подвигу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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