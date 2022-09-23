Леопольда II до сих пор вспоминают как самого кровожадного короля Бельгии

Леопольд II правил Бельгией с 1865 года. Делал он это достаточно эффективно, а главным способом достижения величия своей страны считал захват максимального количества ресурсов.

Поэтому он делал все возможное, чтобы заполучить побольше колоний. Леопольда заинтересовала Африка, где в бассейне Конго было много полезных ископаемых, а люди успешно занимались земледелием.

В 1876 году Леопольд создал Международную африканскую ассоциацию якобы для оказания гуманитарной помощи. Фактически он получил Свободное государство Конго в свое полное распоряжение.

Тысячи местных жителей были убиты, остальные тяжело работали: добывали золото, охотились на слонов, расчищали растительность для получения каучука. Вся прибыль шла в казну Леопольда.

Он разделил страну на районы, каждым из которых управляли его ставленники. За соблюдение приказов отвечал целый отряд наемников. Каждому региону была установлена обязательная квота по слоновой кости, алмазам, золоту.

Такие квоты были и у местных жителей. А тем, кто не выполнял их, отрубали ноги или руки. Если работник убегал или не мог выполнять свою работу без рук и ног, конечности ампутировали его жене или детям.

Точных данных о численности населения Конго во время бельгийской колонизации нет. Но ученые полагают, что за этот период она сократилась примерно на 10 млн человек.

В 1908 году контроль над Конго перешел к правительству Бельгии. Но все ресурсы по-прежнему использовались колонизаторами до тех пор, пока в 1971 году страна не получила полную независимость.