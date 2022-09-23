Умер культовый советский и российский режиссер Владимир Краснопольский

О причинах смерти 90-летнего автора "Вечного зова", а также о дате и месте прощания с ним не сообщается.

Культовый советский и российский режиссер Владимир Краснопольский ушел из жизни на 90-м году жизни. Как передает Интерфакс, об этом сообщает Союз кинематографистов России.

"На 90-м году жизни не стало нашего коллеги и друга, режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", - сообщает сайт Союза.

Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933-го года, окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа.

С 1964 года режиссер работал режиссером на легендарной киностудии «Мосфильм».

В активе мастера - множество кинофильмов и сериалов, которые стали визитной карточкой СССР и России. Вместе с Валерием Усковым он снял такие культовые киноленты, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Стюардесса", "Времена года", "Таежный десант","Неподсуден", "Отец и сын", "Ермак", "Нина", "Сыщики", "Ночные забавы", "Две судьбы", "Провинциалы", "Сыщик без лицензии" и многие другие.

Владимир Краснопольский является народным артистом РСФСР, лауреатом Госпремии СССР и премии Ленинского комсомола, его труд также отмечен рядом орденов и медалей.