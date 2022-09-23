Фиона может стать одним из самых страшных ураганов для Канады

Ураган Фиона сейчас бушует на Бермудских островах. Синоптики прогнозируют, что к концу дня он приблизится к Канаде.

В национальном центре США по ураганам заявили, что Фиона – это очень мощный циклон с ураганным ветром.

Ян Хаббард, метеоролог Канадского центра ураганов в Дартмуте говорит, что это может быть самый серьезный ураган из всех, что доходили до Канады.

Сначала ожидается усиление ветра, начнутся дожди. Несколько позже ураган достигнет своего пика.

Канадские власти рекомендуют жителям не выходить из дома, избегать береговой линии, своевременно заряжать мобильные устройства и запастись провизией как минимум на 72 часа.

Максимальная скорость ветра Фионы 22 сентября достигала 205 км/ч. На данный момент из-за урагана погибло не менее пяти человек.

Благодаря низкой температуре воды, в Канаде редко случаются ураганы. Однако Фиона принесет сюда шторм и мощные ливни.

Аманда МакДугалл, мэр регионального муниципалитета Кейп-Бретон, сообщила, что власти готовят убежище, в котором люди смогут спрятаться от шторма.