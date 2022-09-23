Тайвань будет считать блокаду со стороны Китая войной, остров не намерен сдаваться

Представитель службы безопасности Тайваня заявил агентству Reuters, что блокада острова со стороны Китая будет считаться актом войны.

По его словам, китайские учения, начавшиеся после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, показали возможный сценарий.

Сотрудник службы безопасности сказал, что единственная цель Китая – заставить Тайвань сдаться или начать переговоры. Однако ни один из этих вариантов на острове не считают приемлемым.

Он также напомнил, что в начале 2024 года на Тайване пройдут президентские выборы и предположил, что в этот период Китай может начать масштабные военные учения.

Вместе с тем в Тайбэе считают, что Китай не будет предпринимать подобных действий прямо сейчас.

Руководство острова не раз говорило о том, что Тайвань хочет мира, но будет защищаться в случае необходимости. При этом ни разу не уточнялось, какие именно действия потребуют ответа.

Многие аналитики считают, что вместо прямого нападения на Тайвань Китай может устроить блокаду, чтобы заставить остров признать свое правление.

Кроме того, есть вероятность попытки захватить один из тайваньских прибрежных островов. Некоторые из них находятся совсем близко к Китаю.