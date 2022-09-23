Песков рассказал об увеличении числа мобилизуемых свыше 300 тысяч человек
Дмитрий Песков прокомментировал слухи об увеличении количества россиян, которые подвергнутся частичной мобилизации.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с представителями российской прессы, которые поинтересовались, соответствуют ли действительности растиражированные в СМИ слухи о том, что Минобороны России намеревается мобилизовать более трёхсот россиян. По словам Пескова, данная информация является ложной.
Примечательно, что ранее в этот же день признанное СМИ-иноагентом издание "Медуза" заявило, что Министерство обороны якобы планирует мобилизовать один миллион и двести тысяч россиян.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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