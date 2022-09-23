Российский олигарх Абрамович встречался с саудовским принцем, чтобы помочь с обменом пленными
Агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника сообщает, что российский олигарх и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встречались в конце августа.
Эта встреча была необходима для решения вопроса с обменом пленными между Украиной и Россией.
На днях состоялся крупный обмен пленными. С российской стороны было передано 215 человек, включая военных с «Азовстали».
Кроме того, Россия выдала 10 пленных-иностранцев. Украина передала 55 человек. Среди них был пророссийский магнат Виктор Медведчук.
Саудовская Аравия подтвердила, что принц Салман был посредником в переговорах по обмену пленными.
По информации издания Sun, Роман Абрамович был в самолете, который перевозил освобожденных пленных-иностранцев из России в Эр-Рияд.
Сообщается также, что олигарх дал пленным телефоны, чтобы они могли связаться с родными. Абрамович также участвовал в переговорах между Россией и Украиной, которые проходили в начале этого года.
Украинский президент Владимир Зеленский тогда обратился к Джо Байдену и сказал, что Абрамович может быть полезным для переговорного процесса, поэтому против него не стоит вводить санкции.
Опубликовано: Светлана Репина
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