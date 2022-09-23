Скромный сын знаменитой матери Леры Кудрявцевой Жан Ленюк

Немногим известно, что у известной телеведущей Леры Кудрявцевой есть старший сын Жан Ленюк, которому уже больше тридцати лет.

Хотя лицо и имя телевизионной ведущей Леры Кудрявцевой на слуху практически у каждого, и она постоянно улыбается зрителям с голубых экранов, о том, что у нее есть старший взрослый сын длительный период времени знал лишь ограниченный круг людей, ведь ведущая выглядит очень молодо.

Молодого человека зовут Жан Ленюк. На сегодняшний день ему уже исполнилось тридцать два года, и он в отличие от своей знаменитой матери, совершенно не тяготеет к публичности. Близкие говорят, что по натуре он человек скромный, и даже закрытый, а потому журналистам интервью практически не дает.

Жан родился от недолгого брака Леры с солистом коллектива Ласковый май Сергеем Ленюком. Родители развелись, когда ребенку едва исполнилось два года. По слухам, причиной развода стала неверность Леры. Так утверждает не только ее бывший супруг, но и продюсер Ласкового мая Андрей Разин.

Разин не скрывает, что даже советовал своему подопечному провести экспертизу ДНК, чтобы удостовериться в том, что Жан действительно является его сыном. Развод был сложным, но Леру Кудрявцеву в тот период поддержала Алла Пугачева, которая посоветовала ей не вступать в бурные разбирательства.

Вопрос об отцовстве до сих пор возникает у недоброжелателей телеведущей, ведь Жан вырос внешне совершенно непохожим на своего отца. Молодой человек закончил экономический факультет университета, но его страстью были компьютерные технологии, и закулисная техническая сторона телевидения.

И здесь ему очень помогли связи матери, которая помогла ему устроиться на телевидение. В настоящее время Жан Ленюк работает продюсером на телеканале НТВ. Также Лера Кудрявцева, будучи заботливой матерью, преподнесла сыну в подарок отдельное жилье: московскую квартиру.

Жан живет отдельно, но территориально недалеко от своей известной мамы. В официальном браке Жан пока не состоит, но у него есть гражданская жена Анастасия, которая, по словам близким к семье Кудрявцевой людей, очень нравится Лере.

В 2018-м году Жан Ленюк стал почти одновременно отцом и братом. У него с Анастасией родился сын, названный Львом, а спустя всего два месяца Лера родила девочку, которой дала имя Мария.

Скромный, доброжелательный и очень верный семье человек, совершенно лишенный пафоса, свойственного многим знаменитостям: именно так отзываются о Жане его коллеги и друзья. На первом месте у него всегда его любимая Анастасия, их сын, и, конечно же, мама с маленькой сестренкой.