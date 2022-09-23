Дети и внуки Владимира Высоцкого: кем стали потомки известного советского барда

У Владимира Высоцкого по официальным данным было трое детей, у которых сегодня уже есть собственные потомки: чем же они занимаются.

У известного певца, актера и поэта Владимира Высоцкого была очень насыщенная жизнь не только в творческом плане. О его браках и романах с не менее знаменитыми женщинами написано множество книг и статей. Поэтому неудивителен и интерес публики к судьбе его потомков.

Владимир Высоцкий умер в достаточно молодом возрасте. Ему было немногим более сорока. Сказались заболевания, связанные с алкогольной и наркотической зависимостью, от которой он длительное время страдал. Случилось это как раз во время проведения Олимпиады-80 в Москве.

Власти старались не акцентировать на этом событии общественного внимания, но поклонники узнали о случившейся трагедии, и многие из них пришли попрощаться со своим кумиром. И вот уже по прошествии более сорока лет со дня смерти Высоцкого, его личность и его творчество не перестают волновать души и умы людей. Этим во многом объясняется заинтересованность в том, как сложились судьбы его детей и внуков.

Официально у Владимира Высоцкого было трое детей: сыновья Аркадий и Никита, рожденные в браке с Людмилой Абрамовой, и внебрачная дочь Анастасия. Все они на данный момент проживают в Москве. Аркадий старается избегать публичности, и работает сценаристом. Он уверен, что зарабатывать на имени отца неэтично, поэтому интервью дает крайне редко.

Сам Аркадий был женат не единожды, и сейчас является отцом пятерых детей. Его сын Владимир и дочь Наталья сейчас живут в Америке. Младшенькие Мария, Михаил и Никита, еще учатся в московских ВУЗах.

А вот Никита Высоцкий, более похожий на отца внешне, получил актерское образование, и сегодня является руководителем Музея Высоцкого. У него как раз есть некоторая тяга к публичности, и он видит своим долгом увековечить и популяризировать, в частности, среди молодежи творчество Владимира Высоцкого.

Никиту Высоцкого нередко приглашают на ток-шоу, берут у него интервью, на что он охотно отзывается. У него трое детей: Семен получил юридическое образование, Даниил переводчик с китайского языка, а маленькая девятилетняя Нина еще учится в школе.

Дочь Владимира Высоцкого Анастасия Иваненко носит фамилию матери, поскольку знаменитый отец ее официально так никогда и не признал. О ее жизни известно сравнительно немного. У нее есть дочь по имени Арина. Но вот никто из потомков, к сожалению, так и не унаследовал выдающиеся таланты своего отца и деда, что лишний раз подтверждает, что гениальность вещь все же штучная.