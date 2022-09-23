Tesla требует провести срочный ремонт 1,1 миллиона электрокаров

Более миллиона владельцев электромобилей Tesla будут вынуждены посетить автосервис. У электромобилей есть очень необычная проблема, которая может иметь серьезные последствия.

Сегодня Tesla требует провести обязательный капитальный ремонт 1,1 миллиона электрокаров. Инженеры американского бренда, принадлежащего Илону Маску, обнаружили незначительную проблему, которая может вызвать массу проблем. Речь идет о механизме закрывания окна.

Функция, предотвращающая обрезку предметов (например, пальцев или пальцев) при закрывании боковых окон. Программное обеспечение и датчики, задачей которых было обнаружить препятствие, которое могло стоять на пути закрывающегося окна, не работают должным образом.

Функция безопасности должна прервать процедуру закрывания окна, как только датчики обнаружат препятствие. На практике оказалось, что датчики не срабатывали должным образом и продолжали закрывать окно.

Проблема кажется тривиальной, но нетрудно представить ситуацию, когда неисправность устройства может привести к опасной ситуации или серьезной травме.