Японские инженеры оснастили беспилотники двигающимися глазами
Автомобиль теперь сможет "заметить" пешехода и вовремя пропустить его. Два больших искусственных глаза пристроили на бампере машины.
Беспилотник с глазами, увидев пешехода, показывает ему своим "взглядом", что готов его пропустить.
Ученые провели эксперименты, изучая реакцию людей на поведение "глазастых" машин и автомобилей без глаз.
Оказалось, люди прекрасно понимают взгляды машин и такой зрительный контакт помогает пешеходам быстрее ориентироваться в ситуации на дороге и принимать правильное решение: пропустить машину или переходить улицу.
Исследователи записали несколько разных видео с беспилотными машинами, оснащенными глазами, и с автомобилями без глаз.
На видео показали сюжеты, когда машина взглядом дает понять пешеходу о своих намерениях (проехать или пропустить человека).
Другие ролики демонстрировали такие же ситуации, но с обычными машинами, не оснащенными двигающимися глазами.
Ролики опробовали на добровольцах, чтобы узнать их реакцию на поведение автомобилей.
Итоги оказались следующими: глазастые машины были не поняты в 30% случаев, что касается беспилотников без глаз, то их намерения не смогли понять 50% участников эксперимента.
Из этого следует, что наличие искусственных глаз у автомобилей уменьшает риск ДТП с участием беспилотников.
Опубликовано: Храмова Оксана
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