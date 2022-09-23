Японские инженеры оснастили беспилотники двигающимися глазами

Автомобиль теперь сможет "заметить" пешехода и вовремя пропустить его. Два больших искусственных глаза пристроили на бампере машины.

Беспилотник с глазами, увидев пешехода, показывает ему своим "взглядом", что готов его пропустить.

Ученые провели эксперименты, изучая реакцию людей на поведение "глазастых" машин и автомобилей без глаз.

Оказалось, люди прекрасно понимают взгляды машин и такой зрительный контакт помогает пешеходам быстрее ориентироваться в ситуации на дороге и принимать правильное решение: пропустить машину или переходить улицу.

Исследователи записали несколько разных видео с беспилотными машинами, оснащенными глазами, и с автомобилями без глаз.

На видео показали сюжеты, когда машина взглядом дает понять пешеходу о своих намерениях (проехать или пропустить человека).

Другие ролики демонстрировали такие же ситуации, но с обычными машинами, не оснащенными двигающимися глазами.

Ролики опробовали на добровольцах, чтобы узнать их реакцию на поведение автомобилей.

Итоги оказались следующими: глазастые машины были не поняты в 30% случаев, что касается беспилотников без глаз, то их намерения не смогли понять 50% участников эксперимента.

Из этого следует, что наличие искусственных глаз у автомобилей уменьшает риск ДТП с участием беспилотников.