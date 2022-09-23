Заподозрив мужа в измене, жена показала сельчанам личные снимки соперницы

Так 33-летняя женщина решила отомстить предполагаемой любовнице. За незаконное распространение личных фотографий ей теперь надо иметь дело с судом.

Жительница села Богородского в Хабаровском крае обнаружила в телефоне супруга фотографии своей знакомой, и в голове тут же возник план мести.

Женщина распечатала фото с телефона и разбросала их по селу, выбирая самые людные места. Но ни к чему хорошему, с точки зрения закона, такой поступок, разумеется, привести не мог.

Ревнивую мстительницу задержали. Она предстанет перед судом и будет отвечать за содеянное.

Об этом сообщила Дарья Немцева - официальный представитель регионального управления Следственного комитета России.

Свою вину обвиняемая полностью признала.