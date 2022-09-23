Соседка Успенской готова простить звезду, которая избила ее собаку

Анна Кауфман призналась, что после инцидента ей пришлось ходить к психологу, но она хотела бы поставить в этой истории точку.

Анна Кауфман рассказала, что она очень устала от процесса, и переживает за своих детей. Женщина также добавила, что хотела бы избавиться от неприятных воспоминаний, сообщает Рамблер.

"Чтобы все это забыть, нам пришлось посещать психолога. Я благодарна нашему адвокату Александру Добровинскому за все, что он для нас сделал. И главное, за его поддержку, но я сообщила ему, что готова примириться, если другая сторона выйдет с таким предложением", – поделилась соседка Успенской.

Ранее СМИ сообщали, что Успенская в мае этого года напала на бульдога своей соседки Анны Кауфман. Все случилось, когда певица прогуливалась с дочерью Татьяной и своим йоркширским терьером.

По словам Анны Кауфман, Любовь Успенская побежала за 3-месячным щенком французского бульдога и, когда обнаружила там лишь старую собаку, стала ее бить рукояткой поводка.

После этого она вступила с Кауфман в конфликт, заявив, что собака едва не укусила ее за ногу, и не загрызла терьера.