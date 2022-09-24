Volkswagen собирается перенести производство из Германии в связи с нехваткой газа
Нехватка природного газа заставляет Volkswagen перенести производство из Германии. Это указывает на то, что энергетический кризис угрожает немецкой промышленности.
Крупнейший производитель автомобилей в Европе Volkswagen заявил, что планирует перераспределение производства.
Представители компании отмечают, что это один из вариантов продолжения работы, если нехватка газа затянется.
Volkswagen располагает крупными заводами не только в Германии, но еще в Словакии и Чехии. Эти страны находятся в сильной зависимости от российского газа.
В компании отмечают, что аналогичная ситуация складывалась из-за недавней нехватки полупроводников и сбоев в цепочках поставок.
На немецких предприятиях Volkswagen работает порядка 295 000 человек. Предполагается, что сдвиги в производстве приведут к ограничению выпуска автомобилей.
На данный момент заводы Volkswagen обеспечены поставками газа. Майкл Хайнеманн, управляющий директор подразделения силовых установок сказал, то в компании определены возможности экономии энергии.
Вместе с тем компания выражает озабоченность по поводу влияния высоких цен на бензин на ее поставщиков.
Томас Стег, глава отдела внешних связей компании заявил, что политикам нужно сдерживать рост цен на электроэнергию и газ.
Опубликовано: Светлана Репина
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