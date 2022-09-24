Volkswagen собирается перенести производство из Германии в связи с нехваткой газа

Нехватка природного газа заставляет Volkswagen перенести производство из Германии. Это указывает на то, что энергетический кризис угрожает немецкой промышленности.

Крупнейший производитель автомобилей в Европе Volkswagen заявил, что планирует перераспределение производства.

Представители компании отмечают, что это один из вариантов продолжения работы, если нехватка газа затянется.

Volkswagen располагает крупными заводами не только в Германии, но еще в Словакии и Чехии. Эти страны находятся в сильной зависимости от российского газа.

В компании отмечают, что аналогичная ситуация складывалась из-за недавней нехватки полупроводников и сбоев в цепочках поставок.

На немецких предприятиях Volkswagen работает порядка 295 000 человек. Предполагается, что сдвиги в производстве приведут к ограничению выпуска автомобилей.

На данный момент заводы Volkswagen обеспечены поставками газа. Майкл Хайнеманн, управляющий директор подразделения силовых установок сказал, то в компании определены возможности экономии энергии.

Вместе с тем компания выражает озабоченность по поводу влияния высоких цен на бензин на ее поставщиков.

Томас Стег, глава отдела внешних связей компании заявил, что политикам нужно сдерживать рост цен на электроэнергию и газ.