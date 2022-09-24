Правоохранители задержали собственника сети магазинов «Остров чистоты и вкуса»

Собственник сети магазинов «Остров чистоты и вкуса» Виктор Ромук задержан вместе со своей супругой Оксаной правоохранительными органами.

24 сентября белорусский новостной-портал «Смартпресс», со ссылкой на сообщение сотрудника правоохранительных органов, сообщил о задержании собственника сети магазинов «Остров чистоты и вкуса» Виктор Ромука и его жены Оксаны.

Отмечается, что точная причина задержания владельца магазинов, специализирующихся на товарах хозяйственно-бытового назначения, которые после задержания Ромука продолжают свою работу, неизвестна.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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