Правоохранители задержали собственника сети магазинов «Остров чистоты и вкуса»

Собственник сети магазинов «Остров чистоты и вкуса» Виктор Ромук задержан вместе со своей супругой Оксаной правоохранительными органами.

24 сентября белорусский новостной-портал «Смартпресс», со ссылкой на сообщение сотрудника правоохранительных органов, сообщил о задержании собственника сети магазинов «Остров чистоты и вкуса» Виктор Ромука и его жены Оксаны.

Отмечается, что точная причина задержания владельца магазинов, специализирующихся на товарах хозяйственно-бытового назначения, которые после задержания Ромука продолжают свою работу, неизвестна.