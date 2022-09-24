Китай нашел новый способ обеспечить продовольственную безопасность
Китай активизирует усилия по укреплению своей продовольственной безопасности. В частности, в стране сокращают количество соевых бобов, используемых в качестве кормов для животных.
На этой неделе китайское министерство сельского хозяйства заявило, что фуражное зерно является самой насущной проблемой в продовольственной сфере.
Ведомство указало на успешный опыт некоторых производителей, которые снизили объем соевого шрота в рационе животных.
Китай – самый крупный импортер соевых бобов в мире. В прошлом году в страну было поставлено такой продукции более чем на 50 млрд долларов.
В последнее время расходы по этой статье увеличились из-за роста цен. В результате свинина в Китае подорожала на две трети за год.
Китайские власти считают, что даже небольшие изменения в потреблении соевых бобов могут помочь контролировать стоимость импорта и темпы инфляции.
Доля сои в кормах для животных снизилась в Китае с 17,8% в 2017 году до 15,3% в 2021 году. Это позволило сэкономить 14 млн тонн бобов и 11 млн тонн соевой муки.
Вместо сои производители кормов добавляют в корм синтетические аминокислоты.
Опубликовано: Светлана Репина
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