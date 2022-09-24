Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться
В конце августа жена Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод, обвинив его в растрате семейного имущества.
Но спустя месяц они фактически остановили бракоразводный процесс. Представитель Сталлоне сообщил журналистам, что пара уладила свои разногласия и сейчас очень счастлива.
Ранее у Сталлоне и Флавин уже были расставания. Так, в 1994 году они разошлись после пяти лет брака.
Тогда выяснилось, что Сталлоне мог быть отцом ребенка Дженис Дикинсон. Однако впоследствии выяснилось, что это не так.
После расставания с Флавин у Сталлоне была помолвка с Энджи Эверхарт и роман с моделью из Австрии Андреа Визер.
Но в итоге он вернулся к Флавин. С тех пор они больше не расставались, пока в 2022 году Флавин не подала на развод.
После этого Сталлоне неоднократно публиковал в Instagram фото с супругой и тремя их дочерьми, называя их своим приоритетом.
Флавин – третья жена Сталлоне. С 1974 по 1985 год он был женат на Саше Чак, с 1985 по 1987 год – на Бриджит Нильсен.
Опубликовано: Светлана Репина
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Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться
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