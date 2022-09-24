Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться

В конце августа жена Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод, обвинив его в растрате семейного имущества.

Но спустя месяц они фактически остановили бракоразводный процесс. Представитель Сталлоне сообщил журналистам, что пара уладила свои разногласия и сейчас очень счастлива.

Ранее у Сталлоне и Флавин уже были расставания. Так, в 1994 году они разошлись после пяти лет брака.

Тогда выяснилось, что Сталлоне мог быть отцом ребенка Дженис Дикинсон. Однако впоследствии выяснилось, что это не так.

После расставания с Флавин у Сталлоне была помолвка с Энджи Эверхарт и роман с моделью из Австрии Андреа Визер.

Но в итоге он вернулся к Флавин. С тех пор они больше не расставались, пока в 2022 году Флавин не подала на развод.

После этого Сталлоне неоднократно публиковал в Instagram фото с супругой и тремя их дочерьми, называя их своим приоритетом.

Флавин – третья жена Сталлоне. С 1974 по 1985 год он был женат на Саше Чак, с 1985 по 1987 год – на Бриджит Нильсен.