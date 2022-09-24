Греция сделала собственный беспилотник для защиты границ и островов
В Греции разработали собственный беспилотник под названием Archytas. Страна старается развивать это направление, поскольку пока отстает от других государств Европы.
В начале сентября на выставке в Салониках был представлен греческий беспилотник с вертикальным взлетом.
Это совместная разработка Hellenic Aerospace Industry (EAB) с университетами Аристотеля, Фессалии и Демокрита.
Сообщается, что Archytas – это только первый дрон в будущей линейке продукции такого типа. Его можно использовать в военных и спасательных операциях.
Летательный аппарат может собирать информацию о ситуации на границах Греции, как морских, так и сухопутных.
Он может сопровождать фрегаты, поскольку моментально выявляется быстро идущие морские транспортные средства.
По словам Никоса Кокласа, директора по исследованиям и дизайну в EAB беспилотник обладает прекрасными возможностями наблюдения и подходит для защиты островов.
В зависимости от нагрузки, Archytas способен пролететь до 300 км с крейсерской скоростью 120 км/ч. Он способен лететь четыре часа подряд.
Опубликовано: Светлана Репина
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