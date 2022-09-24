Совмин Беларуси запретил вывоз зерновых из страны на полгода
Белорусский Совет министров постановил запретить вывоз зерновых культур за пределы страны на ближайшие шесть месяцев.
Утром субботы стало известно, что Совет министров Республики Беларусь ещё 23 сентября подписал постановление № 636, в рамках которого вывоз зерновых культур за границы государства запрещается на полгода. В документе уточняется, что запрещён вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя, овся, кукурузы, гречихи, проса, тритикале и других культур.
Вместе с тем в постановлении Совмина подчёркивается, что из Беларуси по-прежнему можно вывозить зерновые органического производства с верифицированными белорусскими сертификатами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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