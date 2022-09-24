Николай Басков рассказал о своих зарубежных особняках и квартирах

Исполнитель опроверг интернет-сплетни о том, что у него якобы есть недвижимость за пределами России.

Николай Басков опроверг распространяющиеся в интернет-СМИ "сведения" о наличии у него жилья за границей.

Об этом исполнитель заявил в своем Telegram-канале.

«Я не в курсе про недвижимость других, но хочу еще раз сказать, что у меня нет, и никогда не было за границей недвижимости, счетов и другого гражданства!» — подчеркнул Басков.

Ранее в интернете появилась информации, что певец якобы имеет в Турции особняк площадью 400 квадратных метров. А еще - обладает жильем в Испании. Музыканта даже начали предупреждать о риске потери этой недвижимости на фоне санкций против РФ, сообщает Рамблер.

Издание напоминает, что Басков поддержал спецоперацию РФ на Украине и осудил коллег, которые уехали из страны.