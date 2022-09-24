Сын Илона Маска стал девочкой и отказался от фамилии отца

Сын американского миллиардера, Ксавье, сделал операцию по смене пола и отказался от громкой фамилии самого богатого человека в мире.

Несколько месяцев назад сын Илона Маска открыто объявил себя трансгендером и отказался от контактов и фамилии своего отца.

"Я больше не желаю иметь никаких отношений со своим биологическим отцом" - рассказал сын Маска.

Теперь появилась информация о том, что парень перенес операцию по смене пола. Американские папарацци сняли Вивиан Жюстин Уилсон в одном из гипермаркетов Калифорнии. Она выглядит как обычная девочка. У Вивиан появилась небольшая грудь и отросли длинные волосы.

У американского миллиардера Илона Маска от первого брака с Жюстин Уилсон пятеро сыновей. Пара развелась в 2008 году.