Сын Илона Маска стал девочкой и отказался от фамилии отца
Сын американского миллиардера, Ксавье, сделал операцию по смене пола и отказался от громкой фамилии самого богатого человека в мире.
Несколько месяцев назад сын Илона Маска открыто объявил себя трансгендером и отказался от контактов и фамилии своего отца.
"Я больше не желаю иметь никаких отношений со своим биологическим отцом" - рассказал сын Маска.
Теперь появилась информация о том, что парень перенес операцию по смене пола. Американские папарацци сняли Вивиан Жюстин Уилсон в одном из гипермаркетов Калифорнии. Она выглядит как обычная девочка. У Вивиан появилась небольшая грудь и отросли длинные волосы.
У американского миллиардера Илона Маска от первого брака с Жюстин Уилсон пятеро сыновей. Пара развелась в 2008 году.
Опубликовано: Максим Алексеев
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