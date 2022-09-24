Как правильно засолить боровики

Конец сентября предоставляет грибникам один из последних шансов в году порадовать себя добычей. Но грибы мало отыскать и собрать, желательно часть из них сохранить на зиму.

Засолка для белых грибов один из лучших способов вспомнить успехи тихой охоты в снежное время. И к ней нужно подходить со всей ответственностью. Для начала боровики желательно вымочить в тазу минимум 5-5 часов, предварительно очистив от всякого лесного мусора.

Для засолки кипятится кастрюля воды, в нее добавляется соль по 50 г на каждый литр воды. Мелкие грибы добавляются в рассол целиком, большие разрезаются на крупные куски.

Следующим этапом засолки является подваривание, на него нужно потратить от четверти до трети часа, постоянно снимая пену, благодаря пене грибы избавляются от грязи и различных ненужных человеку веществ.

Примерно за 3 минуты до конца подваривания в кастрюлю следует добавить 2-3 зубчика чеснока, горошек черного перца и лавровый лист. Закончив подваривание грибы следует разместить по банкам, залить горячим рассолом и закатать до зимы.